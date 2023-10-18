Сексолог предупредила, что воздержание повышает риски развития рака Сексолог Миллер: половая активность помогает снизить риск развития рака

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Врачи неоднократно подчеркивают, что половая жизнь положительно влияет на женское здоровье, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, сексуальная активность помогает повысить иммунитет, улучшить настроение и даже снизить риск развития злокачественной опухоли.

Половая жизнь положительно влияет на женское здоровье. Дело в том, что у нас после мощного оргазма выделяются определенные гормоны в кровь, которые сказываются на состоянии здоровья и красоте человека. В том числе уменьшается риск образования раковых опухолей. Секс – это та чудодейственная таблетка, которая поможет повысить иммунитет и улучшить настроение. Также у человека снижается тревожность, потому что вырабатывается дофамин – гормон счастья. И поэтому я советую налаживать эту сферу тем, у кого она проседает, – рассказала Миллер.

Сексолог отметила, что, если у человека есть предрасположенность генетического характера, сексуальная активность едва ли сильно повлияет на здоровье.

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