Секрет сочной куриной грудки — всего один фрукт, и это не лимон

Это блюдо родилось из лени: я просто смешал все, что было в холодильнике. Теперь это мой коронный рецепт для шумных компаний.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, ананас консервированный — 200 г, соевый соус — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, мед — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю куриное филе кубиками примерно 3 см и быстро обжариваю на сильном огне до корочки, минуты 3–4. Тем временем нарезаю кольца ананаса на четвертинки. В отдельной миске смешиваю соевый соус, мед и измельченный чеснок. Когда курица подрумянилась, вливаю соус и добавляю ананас.

Самое сложное — не перетушить: держу на среднем огне еще 5 минут, пока соус не загустеет и не обволочет каждый кусочек. Выключаю, посыпаю свежим перцем и зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ананас не перебил курицу, а стал ее лучшим другом — мясо пропиталось сладко-соленым маринадом и таяло во рту.

Текстура получилась идеальной: хрустящая корочка снаружи и сок внутри. Хранить остатки не советую — у нас улетело все за один присест. Если готовите на компанию, смело удваивайте порцию.

Проверено редакцией
