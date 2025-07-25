Секрет нежных кабачков с фаршем — готовлю по этому рецепту

Секрет нежных кабачков с фаршем — готовлю по этому рецепту

Кабачки, запеченные с фаршем в духовке, — легкое, но сытное блюдо, которое особенно актуально в сезон свежих овощей. В этом рецепте кабачки выступают не только как гарнир, но и как полноценная основа, удачно сочетающаяся с мясной начинкой и сырной корочкой.

Для приготовления потребуется два средних кабачка, 300 граммов любого мясного фарша, одна крупная луковица, один помидор, 100 граммов тертого сыра, соль, черный перец, сушеный чеснок и пара столовых ложек растительного масла. Кабачки нарезаются кружками толщиной около 2 сантиметров, аккуратно вынимается сердцевина. Лук мелко шинкуется, обжаривается с фаршем до полуготовности, затем добавляется измельченный помидор. Получившейся массой наполняются кабачковые кольца, сверху выкладывается сыр.

Форму для запекания смазывают маслом, кольца размещают плотно друг к другу. Все запекается при 180 градусах около 30–35 минут. Готовые запеченные кабачки с фаршем подаются горячими, посыпанными свежей зеленью.