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25 июля 2025 в 19:45

Секрет нежных кабачков с фаршем — готовлю по этому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки, запеченные с фаршем в духовке, — легкое, но сытное блюдо, которое особенно актуально в сезон свежих овощей. В этом рецепте кабачки выступают не только как гарнир, но и как полноценная основа, удачно сочетающаяся с мясной начинкой и сырной корочкой.

Для приготовления потребуется два средних кабачка, 300 граммов любого мясного фарша, одна крупная луковица, один помидор, 100 граммов тертого сыра, соль, черный перец, сушеный чеснок и пара столовых ложек растительного масла. Кабачки нарезаются кружками толщиной около 2 сантиметров, аккуратно вынимается сердцевина. Лук мелко шинкуется, обжаривается с фаршем до полуготовности, затем добавляется измельченный помидор. Получившейся массой наполняются кабачковые кольца, сверху выкладывается сыр.

Форму для запекания смазывают маслом, кольца размещают плотно друг к другу. Все запекается при 180 градусах около 30–35 минут. Готовые запеченные кабачки с фаршем подаются горячими, посыпанными свежей зеленью.

кабачки
фарш
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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