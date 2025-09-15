Секрет лакомства «Долька к дольке»! Янтарное варенье из яблок — прозрачные дольки в сиропе понравятся всем!

Янтарное варенье из яблок дольками — это не просто десерт, а произведение искусства! Прозрачные, словно засахаренные самоцветы, дольки плавают в сиропе, сохраняя форму и нежный вкус. Секрет идеального варенья — в правильном выборе яблок и терпении.

Возьмите 1 кг твердых кисло-сладких яблок (например, «Семеренко» или «антоновка»). Очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками толщиной 1–1,5 см. Залейте холодной водой с добавлением 1 ч. л. лимонной кислоты на 10 минут — это сохранит цвет. Сварите сироп из 1,2 кг сахара и 300 мл воды до полного растворения сахара. Обсушите дольки и аккуратно опустите в кипящий сироп. Снимите с огня, дайте полностью остыть. Повторите процесс 3-4 раза с интервалом в 6–8 часов: доводите до кипения, кипятите 5 минут и остужайте. После последней варки разложите варенье по стерильным банкам.

Почему это варенье особенное.

Многоэтапная варка позволяет долькам пропитаться сиропом, но не развариться. Яблоки остаются упругими, а сироп становится прозрачным и густым. Подавайте его к сырной тарелке, блинам или просто к чаю — это вкус, который вернет вас в детство! Хранится такое варенье до 2 лет.

