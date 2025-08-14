Секрет идеальной тушенки — в этих специях! Вкуснее магазинной в 10 раз

Хотите приготовить тушенку из свинины, которая будет в разы вкуснее магазинной? Этот рецепт с ароматными специями и овощами сделает ваши заготовки настоящим деликатесом! Нежная свинина, томленная с можжевельником, фенхелем и корицей, станет вашей любимой консервацией на зиму.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свиной рульки, 200 г сельдерея, моркови и лука, а также целый букет специй — корица, фенхель, можжевельник, мускатный орех и гвоздика. Мясо нарежьте крупными кусками, овощи — кружочками. Сложите все в кастрюлю, добавьте специи, 1 ст. л. соли и коричневого сахара. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты, и тушите на медленном огне 2,5–3 часа.

Готовую тушенку разложите по стерильным банкам вместе с бульоном и закатайте. Такая заготовка хранится до года и станет спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный обед.

