Сдобные булочки-обнимашки с яблоками и медом! Вкуснятина к чаю и кофе!

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Готовим сдобные булочки с яблоками и медовой глазурью — нежность в каждом кусочке! Только представьте: воздушные, тающие во рту булочки с ароматной яблочной начинкой, хрустом грецких орехов и блестящей медовой глазурью. Это идеальное угощение к чаю, которое наполнит дом уютом и аппетитным ароматом!

Приготовьте дрожжевое тесто: смешайте 500 г муки с 50 г сахара, щепоткой соли и 10 г сухих дрожжей. Добавьте 1 яйцо, 250 мл теплого молока и 80 г мягкого сливочного масла. Замесите эластичное тесто и оставьте подходить на 1,5 часа.

Для начинки очистите 3 кисло-сладких яблока, нарежьте кубиками и потушите с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости. Добавьте 50 г измельченных грецких орехов.

Раскатайте тесто, вырежьте кружки, выложите начинку и сформируйте булочки. Выпекайте 20 минут при 180 °C. Горячие булочки смажьте медовой глазурью (3 ст. л. меда + 1 ст. л. воды). Подавайте, когда глазурь слегка застынет, — она создаст хрустящую сладкую корочку!

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