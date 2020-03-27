https://static.news.ru/photo/61409c1e-6fed-11ea-b4b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Основной период ЕГЭ в 2020 году следует перенести на август и, соответственно, необходимо сдвинуть сроки приёмных кампаний в вузах. Такое предложение содержится в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, которое подготовил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Ссылаясь на пандемию коронавируса, депутат отмечает, что по оценкам экспертов, уровень дистанционного образования, которое введено в рамках профилактики заражения, не вполне устраивает школьников и их родителей. Дополнительное время на повышение уровня знаний требуется 36% учащихся и 48% родителей из разных регионов РФ, указывает Чернышов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отмечает наличие повышенного стрессового фактора на фоне пандемии, который мешает образовательному процессу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основной период сдачи единого государственного экзамена пройдёт в установленное время. Об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Он отметил, что в настоящее время срокам, которые сформированы для проведения ЕГЭ и ОГЭ, ничего не угрожает, переносить их не планируется.