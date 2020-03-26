https://static.news.ru/photo/f27868b4-6f71-11ea-ad02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Основной период сдачи единого государственного экзамена пройдёт в установленное время. Об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Как передаёт ТАСС слова Глушко, в настоящее время срокам, которые сформированы для проведения ЕГЭ и ОГЭ, ничего не угрожает, переносить их не планируется.

Ранее сообщалось, что досрочный этап ЕГЭ будет перенесён на июнь из-за коронавируса. Приказ об этом уже находится в Минюсте. Досрочно сдать экзамены планировали в этом году 32 тысячи выпускников, проверка их работ пройдёт «в ускоренном режиме».

Также сейчас Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут подать документы и поступить в вузы дистанционно, писал NEWS.ru.