Основной период сдачи единого государственного экзамена пройдёт в установленное время. Об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Как
Ранее сообщалось, что досрочный этап ЕГЭ будет перенесён на июнь из-за коронавируса. Приказ об этом уже находится в Минюсте. Досрочно сдать экзамены планировали в этом году 32 тысячи выпускников, проверка их работ пройдёт «в ускоренном режиме».
Также сейчас Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут подать документы и поступить в вузы дистанционно, писал NEWS.ru.
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