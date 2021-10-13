В Перми установили арт-объект «Временное счастье»

Известный арт-объект Перми «Счастье не за горами» временно убрали с городской набережной, установив новый экспонат «Временное счастье». Это связано с благоустройством набережной, пишет издание «Подъём».

Уточняется, что объёмная надпись «Временное счастье» стала заменой популярного арт-объекта, который временно демонтировали для благоустройства набережной у Речного вокзала. Как рассказал автор нового объекта, художник Арсений Швабский, его установили в стороне от местоположения оригинального объекта, ближе к уже отремонтированной и открытой части набережной.

Мой объект ничему не мешает, потому что он в 10 раз меньше настоящего «Счастья», ну и самое главное — он временный. Заменить «Временное счастье» на постоянное может любой, — заявил Швабский.

Арт-объект «Счастье не за горами» работы Бориса Матросова был установлен в 2009 году в рамках программы «Музей в городе». Скульптура пользуется большой популярностью у горожан и считается одним из новых символов региона. Осенью 2018 года памятник был демонтирован после того, как уличный художник Алексей Илькаев заменил одно слово и надпись изменилась на «Смерть не за горами». В декабре того же года арт-объект был открыт заново после реставрации.