Миллионы ненужных бумаг: почему в России не собирают макулатуру

22 октября отмечается Международный день без бумаги. В эту дату ведущие компании объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода природного материала. Разумное потребление бумажных изделий помогает спасти деревья, снизить использование воды и сократить использование электроэнергии. В России же тонны макулатуры выбрасывают в мусорное ведро, а затем они оказываются на свалке. NEWS.ru узнал у экологов, как каждый из нас может внести свой вклад в спасение природы.

В России предприятия по переработке макулатуры загружены только на 60%, остальные мощности просто простаивают, сообщила в беседе с NEWS.ru организатор движения «Собиратор» за раздельный сбор мусора, эковолонтёр Валерия Коростелёва. У людей отсутствует мотивация сдавать использованное сырьё на переработку.

В России практически нет продуманной системы сбора подобного мусора. Картон и бумагу, которую используют в курьерских доставках, магазинах, школах, просто выбрасывают. Люди просто не знают, куда сдавать макулатуру или вовсе не задаются этим вопросом. Валерия Коростелёва организатор движения «Собиратор» за раздельный сбор мусора, эковолонтёр организатор движения «Собиратор» за раздельный сбор мусора, эковолонтёр

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Практически в каждом городе есть пункты приёма картона и бумаги. Теоретически любой гражданин или руководитель предприятия сможет отнести ненужное сырьё на переработку. Но на практике мало кто это делает, сообщила Коростелёва.

В настоящее время на одного человека в России приходится около 14 кг макулатуры в год. В пересчёте на все население страны это около 2,1 млн тонн. Из них только 1% используют повторно.

По данным Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями, экономия или переработка тонны бумаги позволяет сохранить 17 деревьев, 26 тысяч литров воды, три кубических метра земли и 240 литров горючего. В России же большое количество бумаги и картона попадает в мусорные контейнеры, а потом — на свалки.

Изделия, которые изготовлены из вторсырья, часто бывают непопулярны среди населения. Поэтому производителям невыгодно выпускать такой товар, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель проектов российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Государству следует запустить кампанию с призывом к максимальному использованию этой продукции.

Каждый из нас может внести свой вклад в спасение природы. Например, покупать туалетную бумагу из вторичного сырья, которая, кстати, дешевле. Пока полки ломятся от бумаги, произведённой из первичной целлюлозы. Представьте себе, для гигиенических целей вырубаются леса. Одна семья спускает в унитаз одно дерево в течение года. Владимир Чупров руководитель проектов российского отделения Greenpeace России руководитель проектов российского отделения Greenpeace России

Чтобы исправить ситуацию, необходимо доработать законодательство об отходах производства и потребления, предлагает Валерия Коростелёва. Следует ввести норму, согласно которой любой производитель бумаги или упаковки обязан собрать и сдать на переработку определённый объём сырья, рассказала эколог. В случае отказа представителей бизнеса необходимо обязать оплатить налоги на переработку мусора. По словам эколога, подобная система себя отлично показала в Японии, Германии, Финляндии и Америке.

Сейчас же, согласно распоряжению правительства РФ, только если общая масса бумажных отходов у предприятия превышает 0,1 тонны в год, они подлежат накоплению и утилизации в обязательном порядке. Если меньше, то производители могут распоряжаться ими по собственному усмотрению.