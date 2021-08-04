Сбившая троих детей в Москве признала вину и останется в СИЗО

Сбившая трёх детей в Москве Валерия Башкирова признала свою вину во время заседания Мосгорсуда. Её родственники отправили пострадавшим 200 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, пишет Life Shot.

Я хотела принести извинения. Я искренне раскаиваюсь, — сказала она.

Во время заседания суда девушка плакала. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Тем не менее, Башкирова надеется в сентябре продолжить учёбу.

ДТП произошло в Солнцево 16 июля. Башкирова сбила на пешеходном переходе мальчиков четырёх и пяти лет, младенца в коляске, их маму и бабушку. В момент аварии девушка даже не сбросила скорость. По её словам, она не заметила людей, поскольку «сидела в телефоне». Двое старших детей скончались от полученных травм.

Первоначально виновницу ДТП отправили под домашний арест, но позднее меру пресечения ужесточили до содержания под стражей. В СИЗО её посадили в одиночную камеру, чтобы избежать возможной расправы со стороны других заключённых.