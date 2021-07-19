Сбившая трёх детей москвичка Башкирова признала вину

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Жители московского Солнцево готовят обращение к местным властям с указанием десятков опасных для пешеходов мест после ДТП с тремя детьми. Активисты считают, что подобная трагедия может произойти в любой другой части района, пишут «Известия».

Подписи под обращением к столичным руководителям общественники собирают под своими предложениями к властям столицы до вечера 20 июля. Среди адресатов мэр Москвы Сергей Собянин, глава депстроя Рафик Загрутдинов, начальник дептранса...