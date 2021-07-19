Сбившая трёх детей москвичка Башкирова признала вину

Москвичка Валерия Башкирова, которая на столичной улице Авиаторов сбила троих детей, двое из которых скончались, полностью признала свою вину. Также 18-летняя девушка раскаялась в том, что стала виновницей трагедии, сообщает ТАСС.
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Девушка всегда с осторожностью относилась к вождению автотранспорта, права на управление которого получила не так давно. Её семья хочет хоть чем-то помочь потерпевшим, заявив, что готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна, — пояснили в окружении Башкировой.
Семья обвиняемой «находится в шоке» из-за трагедии, однако считает, что ужесточение меры пресечения в отношении Башкировой является чрезмерным, поскольку девушка не собиралась скрываться.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы согласился с просьбой следствия об ужесточении меры пресечения для Валерии Башкировой, которую обвинение считает виновной в аварии на западе Москвы, в результате которой погибли два ребёнка. Девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Она будет находиться в СИЗО до 16 сентября.