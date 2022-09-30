Сбербанк: в августе признаки роста увольнений в России стали заметнее

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В августе признаки роста увольнений на отечественном рынке труда стали более выраженными, заявил старший управляющий директор, директор центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. При этом он отметил, что увеличения числа безработных не наблюдается, сообщает «Интерфакс».

Роста безработицы нет, однако сальдо найма и увольнений находится на рекордно низких уровнях. Эти уровни мы не наблюдали даже в период пандемии 2020 года, — пояснил Матовников.

Эксперт указал на то, что с июля-августа уходящие из России иностранные компании стали сокращать свой персонал, который составляет около 0,5% от занятых в отечественной экономике. Кроме того, бизнес сокращает издержки и темпы роста зарплат. По словам аналитика, этот показатель вернулся к значениям середины 2021 года.

Матовников добавил, что сейчас россиянам стало сложнее искать работу, чем в период локдауна. При этом сделал оговорку, что ситуация оценивается только по клиентам Сбербанка, на основе наличия у них зарплатных карт.