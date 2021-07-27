Сбербанк сообщил о новом виде мошенничества

Злоумышленники стали обманывать граждан, имитируя розыгрыш денег в мессенджерах. Они выманивают деньги под видом комиссии за получение выигрыша, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Сбербанк.

Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов, — рассказали в Сбербанке.

Те, кто соглашается на участие, переходят в один из предложенных мессенджеров и видят «приз» от 10 до 5000 долларов. Под видом администратора бот сообщает, что участник теперь в топ-100 пользователей соцсети и имеет шанс выиграть ещё пять призовых сумм. Финальный доход обычно несколько тысяч долларов.

Но чтобы их получить, нужно оплатить комиссию в несколько сотен рублей, потому что российские законы не позволяют перевести деньги в иностранной валюте. Доверившийся человек рискует потерять и больше, так как вводит номер карты, имя владельца, срок действия, трёхзначный код с оборотной стороны и подтверждает операцию СМС-кодом.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости рекомендует не участвовать ни в каких конкурсах, где требуется оплатить комиссию.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил, что бронирование жилья через сайты может быть опасным.