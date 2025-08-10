Сажайте этот цветок в августе — весной забор превратится в цветущую стену

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сажайте этот многолетник в августе, и уже весной забор превратится в цветущую стену. Это растение с ажурной листвой и пушистыми соцветиями прекрасно чувствует себя в полутени, создавая живописный бордюр вдоль ограждения.

Астильба — идеальный многолетник для посадки у забора в конце сезона, который уже следующей весной порадует пышными метелками с розовыми, белыми или красными соцветиями! Ее сажают в августе-сентябре деленками корневищ, заглубляя на 3–5 см в рыхлую, влажную почву.

Она морозостойка, не требует сложного ухода — достаточно мульчирования на зиму и редких подкормок весной. Уже в мае астильба выпускает резные листья, а в июне зацветает, привлекая бабочек и создавая эффектный контраст с темным фоном забора. Ее корневая система не агрессивна, поэтому растение не мешает соседям, а плотные куртины подавляют сорняки.

