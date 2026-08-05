Сажаете семечко — вырастает «голубое озеро» цветов даже в северных регионах

Этот цветок способен превратить любой участок в настоящее «голубое озеро» благодаря своим стелющимся побегам и многочисленным цветкам нежно-голубого цвета. Речь идет о немофиле.

Этот неприхотливый цветок растет на хорошо увлажненной, некислой почве на солнце и в полутени. Всходы появляются уже на 5-7 день, а цветение начинается через 2 месяца после посева и продолжается с конца июня до конца сентября. Растение легко переносит заморозки, поэтому опускать семена в почву можно с конца марта по начало июня.

В северных регионах, на Урале и в Сибири немофила чувствует себя прекрасно, а ее цветение будет более обильным на солнечных участках. Главный уход за немофилой заключается в поливе: это влаголюбивое растение, поэтому поливать его надо часто, особенно в засуху.

Ранее был назван цветок, который меняет оттенок соцветий от желтого до розового в течение сезона.