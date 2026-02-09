Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:28

Сажаем в мае, любуемся в июле: растение, которое зацветает в первый год после посева

Фото: D-NEWS.ru
Если вы хотите получить мгновенный результат и яркое цветение уже в первый сезон, не тратя годы на ожидание, ваш идеальный выбор — космея. Сажаем в мае — любуемся цветами уже в июле!

Этот однолетник с ажурной, похожей на укроп листвой и невероятно изящными соцветиями-«ромашками» — настоящий подарок для нетерпеливых садоводов. Космея зацветает в первый год после посева. Ее высокие (от 50 см до 1,5 м) ветвистые стебли несут множество ярких цветков диаметром до 10 см. Современные сорта поражают не только классическими розовыми, белыми и малиновыми оттенками, но и бархатисто-бордовыми, шоколадными, лимонными и даже махровыми формами, напоминающими георгины.

Главный секрет космеи — ее абсолютная самостоятельность и неприхотливость. Она предпочитает бедные почвы, обожает солнце, легко переносит засуху и не требует почти никакого ухода. Просто посейте семена прямо в грунт в конце апреля — мае, слегка присыпьте землей, и к середине июля ваша дача будет утопать в цвету.

Ранее были названы растения для переменчивого лета: цветут и в зной, и в холод.

Проверено редакцией
