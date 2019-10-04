https://static.news.ru/photo/c96081b8-e741-11e9-af03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Мужчины и женщины из других стран теперь могут останавливаться в одном номере отеля в королевстве, не подтверждая свои родственные связи. Об этом сообщила комиссия по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии.

При этом подданные государства по-прежнему должны предоставлять доказательства родства при заселении в гостиницу, передаёт Reuters .

При этом местное издание Okaz пишет, что женщины, включая подданных, также получили право самостоятельно снимать номер в гостинице при условии предоставления документа, удостоверяющего личность.

Такие изменения комиссия по туризму приняла из-за того, что Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы. По новым правилам граждане 49 стран, включая Россию, могут получить её в электронном виде или в аэропортах королевства.

Жители стран, не вошедших в список, смогут получить визу в посольствах и консульствах государства. Для россиян стоимость визы составляет $117.