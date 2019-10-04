Мужчины и женщины из других стран теперь могут останавливаться в одном номере отеля в королевстве, не подтверждая свои родственные связи. Об этом сообщила комиссия по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии.
При этом подданные государства по-прежнему должны предоставлять доказательства родства при заселении в гостиницу, передаёт
При этом местное издание
Такие изменения комиссия по туризму приняла из-за того, что Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы. По новым правилам граждане 49 стран, включая Россию, могут получить её в электронном виде или в аэропортах королевства.
Жители стран, не вошедших в список, смогут получить визу в посольствах и консульствах государства. Для россиян стоимость визы составляет $117.
В августе Эр-Рияд принял ряд законов, изменяющих права женщин в стране. Теперь гражданки королевства
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