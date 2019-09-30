https://static.news.ru/photo/4970abca-e392-11e9-806b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Туристическая виза для россиян в Саудовскую Аравию будет стоить порядка $117. Об этом сообщил посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.

Электронные туристические визы выдаются сроком на один год. Срок пребывания при каждом посещении не должен превышать 90 дней, а при многократном посещении — 180 дней. Консульский сбор за визу, включая стоимость медицинского страхования, составляет 440 саудовских риалов, это около $117, — сказал посол на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

При этом дипломат заверил, что посещение туристами таких стран, как Иран или Израиль, не станет препятствием при подачи документов на получение электронной визы. Кроме того, для женщин-иностранок не будет обязательным ношение абайи — традиционного арабского платья. При этом одежда туристок должна быть «скромной», в том числе на общественных пляжах. Они смогут посещать королевство без сопровождения родственников мужского пола.

Всего визы могут получить туристы из 49 стран.

Осенью 2018 года Саудовская Аравия запустила электронную платформу для оформления виз теми, кто приобрёл билеты на крупные развлекательные и спортивные мероприятия в стране. Этот шаг стал частью стратегии по развитию туристического сектора в королевстве, писал News.ru.