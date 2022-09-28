Сатановский: РФ не волнует реакция мира на результаты референдумов в ЛДНР

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Россию не волнует реакция международного сообщества на результаты референдумов в ЛДНР, так как легитимность обеспечена наличием наблюдателей из других государств, заявил политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале. Эксперт также напомнил об иностранных журналистах, освещавших события на Украине, которых теперь за это преследуют в их странах, пишет «ПолитЭксперт».

Немка, приговоренная заочно к трем годам тюрьмы за ее репортажи, француз, на которого совершили нападение в Стамбуле, изрезав его ножами, голландка, которую, как и многих иностранных наблюдателей, включили в список украинского «Миротворца», все те, кому грозят увольнения и судебные преследования, — сказал политолог.

Сатановский отметил, что предварительные результаты итогов референдума поразительны — они очень высокие.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Голосование признано состоявшимся.

Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Высоцкий ранее заявил, что в настоящее время обработано 82% протоколов. По его словам, за вхождение ДНР в состав Российской Федерации проголосовало 99,06% жителей. Он добавил, что против высказались 0,68% избирателей.