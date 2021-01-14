Сатановский прокомментировал блокировку в Twitter аккаунта «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/c23486e8-5728-11eb-997b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал блокировку страницы «Спутника V» в Twitter.

По словам Сатановского, официальная причина ограничения доступа звучит очень неправдоподобно. Так, блокировка может оказаться инструментом конкурентной борьбы среди вакцин.

Так что наверняка блокировка ресурса с информацией о нашей вакцине, чок в чок к началу массовой вакцинации в России её граждан этой самой отечественной вакциной, на фоне многочисленных смертей по всему миру после применения вакцины американской, чистой воды случайность, — написал Сатановский в своём Telegram-канале.

Некоторое время назад Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинформировал об ограничении доступа к аккаунту вакцины. В Twitter ограничения объяснили возможной попыткой несанкционированного доступа из американского штата Виргиния.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выросло число желающих сделать прививку от коронавируса. Согласно данным опроса, 40% россиян готовы пройти вакцинацию, при этом 16% опрошенных намерены сделать это в ближайшее время.

В начале декабря перед стартом вакцинации от коронавируса однозначно готовы были сделать прививку 9% россиян.