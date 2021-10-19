В Госдуме назвали «мифом и миражом» повышение зарплат врачей

Повышение зарплат медработникам в соответствии с майскими указами президента РФ оказывается мифом: выплаты увеличивают, сокращая медперсонал. Кроме того, врачи сильно перерабатывают, что сказывается и на качестве их работы. Об этом заявила на заседании в Госдуме бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Её заявление опубликовано на странице в Instagram.

Майские указы содержали требование, чтобы зарплаты врачей и преподавателей вузов были не ниже 200% от средней зарплаты по региону. <...> Там, где зарплаты медиков повышают, это происходит ценой сокращения медперсонала и оптимизации бюджетных учреждений, — заявила депутат.

По её словам, даже при росте зарплаты многие врачи вынуждены работать на две ставки, что может привести к врачебным ошибкам.

Ранее правительство одобрило выделение Министерству финансов РФ средств на дополнительные страховые выплаты медикам, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Проект документа готовили для осуществления перечислений пособий в соответствии с указом лидера РФ Владимира Путина «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».