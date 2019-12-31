https://static.news.ru/photo/65482594-2c94-11ea-a321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первое место в рейтинге подарков, которые россияне дарили на Новый год, заняли косметика и парфюмерия.

Второе и третье места в списке принадлежат мобильным устройствам и бытовой технике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МФО MoneyMan и финансового маркетплейса «Юником 24».

Согласно исследованиям этих организаций, в число популярных подарков попали также различные сертификаты, одежда и аксессуары, спортивный инвентарь, книги и ювелирные украшения.

В качестве самых оригинальных подарков эксперты назвали «красивые» автомобильные номера, самогонный аппарат и сертификат на учебный полёт на истребителе.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала самый желанный подарок на Новый год. Она заявила, что интереса к материальным подаркам у неё нет, а на Новый год хотела бы получить спокойствие, праздничную атмосферу и возможность не думать о работе.