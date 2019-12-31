Первое место в рейтинге подарков, которые россияне дарили на Новый год, заняли косметика и парфюмерия.
Второе и третье места в списке принадлежат мобильным устройствам и бытовой технике. Об этом
Согласно исследованиям этих организаций, в число популярных подарков попали также различные сертификаты, одежда и аксессуары, спортивный инвентарь, книги и ювелирные украшения.
В качестве самых оригинальных подарков эксперты назвали «красивые» автомобильные номера, самогонный аппарат и сертификат на учебный полёт на истребителе.
Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала самый желанный подарок на Новый год. Она заявила, что интереса к материальным подаркам у неё нет, а на Новый год хотела бы получить спокойствие, праздничную атмосферу и возможность не думать о работе.
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