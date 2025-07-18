Самый опасный овощ с грядки: скрытая угроза на каждой даче

Вероятно, вы даже не подозревали, что некоторые ваши посадки могут представлять опасность для здоровья. Но скрытая угроза есть на каждой даче.

Самый опасный овощ с грядки — это зеленый картофель, содержащий высокую концентрацию соланина — природного токсина, который может вызвать отравление с симптомами тошноты, рвоты, головной боли и даже паралича в тяжелых случаях. Соланин накапливается в кожуре и позеленевших участках клубней под воздействием света, а также в проросших глазках.

Другие потенциально вредные овощи — баклажаны (тоже содержат соланин) и помидоры (щавелевая кислота опасна при болезнях почек), но именно картофель чаще всего становится причиной отравлений из-за его повсеместного употребления. Чтобы снизить риски, избегайте зеленых клубней, срезайте кожуру и ростки, а также храните картошку в темном прохладном месте.

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