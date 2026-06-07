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07 июня 2026 в 04:33

Посейте прямо в грунт в июне — взойдет за неделю и будет цвести до заморозков: неубиваемый цветок

Фото: D-NEWS.ru
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Этот цветок отличается невероятным разнообразием: сегодня насчитывается более 600 сортов от карликовых до гигантских с соцветиями разных форм — игольчатых, хризантемовидных и пионовидных, окрашенных во все цвета радуги.

Все это про астру однолетнюю. При посадке в июне она распустится в августе и будет цвести до заморозков. Для посадки выберите солнечный участок. Сделайте неглубокие бороздки (1–1,5 см), рассыпьте семена, присыпьте землей и обильно полейте — всходы появятся через 6–12 дней. Когда ростки подрастут, проредите их, оставляя между растениями 15–30 см в зависимости от сорта.

Уход за астрой прост: поливайте в засуху, рыхлите почву после дождя и раз в сезон подкормите удобрением с фосфором и калием для яркого цветения. Помните, что на одном месте астру лучше не сажать два года подряд из-за риска фузариоза.

Ранее был назван многолетник для тех, кто любит на даче отдыхать: цветет все лето, полива хватает от дождя.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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