Самый неприхотливый многолетник для сада! Цветет и в жару, и в холод до -5

Самый неприхотливый многолетник для сада! Цветет и в жару, и в холод до -5

Когда большинство растений уже готовится к зимнему покою, скромный очиток только выходит на сцену. С сентября до первых ноябрьских заморозков его пушистые зонтики соцветий раскрашивают сад нежными оттенками: от белоснежного до насыщенного малинового. Это настоящий подарок для осеннего сада, который не боится даже легких морозов до -5 °С, — пока другие цветы давно сникли, очиток продолжает свое цветочное шоу.

Главное достоинство этого растения — его абсолютная неприхотливость. Посадите очиток в самом неприглядном уголке сада — на бедной каменистой почве, в тени дома или у забора — и он будет прекрасно расти без всякого ухода. Ни поливы, ни подкормки ему не нужны, он довольствуется тем, что дает природа. При этом очиток не просто выживает, а создает живописные куртины, которые особенно хороши в компании с другими суккулентами или в миксбордерах с осенними многолетниками.

Но очиток — не только декоративное растение. Наши бабушки хорошо знали его целебные свойства: свежие листья помогают заживлять раны и ожоги, а сок используют для выведения бородавок. Так что этот скромный цветок — настоящий универсал: и сад украсит, и в аптечке пригодится.

Особенно эффектно смотрится очиток в первых утренних заморозках, когда его соцветия покрываются инеем, но продолжают цвести, будто демонстрируя свою стойкость. Посадите это растение — и ваш осенний сад обретет свое неповторимое очарование!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.