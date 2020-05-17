Самолёт с российскими военными медиками вылетел из Сербии

https://static.news.ru/photo/e35641fa-980f-11ea-ada4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Из Белграда вылетел самолёт с российскими военными медиками, которые помогали сербским врачам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это первый за воскресенье борт из Сербии, на котором военнослужащие РФ вернутся на родину. Всего их будет четыре. На этих самолётах в Россию вернутся 20 военных медиков и пять единиц спецтехники.

В министерстве сообщили, что самолёт Ил-76 ВКС России вылетел с аэродрома Батайница, расположенного в окрестностях Белграда, передаёт РИА Новости.

16 мая NEWS.ru писал о том, что с военного аэродрома Батайница под Белградом в Москву вылетели три самолёта с российскими военными специалистами на борту.