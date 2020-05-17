Самолёт с российскими военными медиками вылетел из Сербии

Из Белграда вылетел самолёт с российскими военными медиками, которые помогали сербским врачам в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это первый за воскресенье борт из Сербии, на котором военнослужащие РФ вернутся на родину. Всего их будет четыре. На этих самолётах в Россию вернутся 20 военных медиков и пять единиц спецтехники.
В министерстве сообщили, что самолёт Ил-76 ВКС России вылетел с аэродрома Батайница, расположенного в окрестностях Белграда,
16 мая NEWS.ru писал о том, что с военного аэродрома Батайница под Белградом в Москву вылетели три самолёта с российскими военными специалистами на борту.
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