Общество

Самолёт с российскими военными медиками вылетел из Сербии

10:25, 17 мая 2020
Фото: MOD Russia/Global Look Press

Из Белграда вылетел самолёт с российскими военными медиками, которые помогали сербским врачам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это первый за воскресенье борт из Сербии, на котором военнослужащие РФ вернутся на родину. Всего их будет четыре. На этих самолётах в Россию вернутся 20 военных медиков и пять единиц спецтехники.

В министерстве сообщили, что самолёт Ил-76 ВКС России вылетел с аэродрома Батайница, расположенного в окрестностях Белграда, передаёт РИА Новости.

16 мая NEWS.ru писал о том, что с военного аэродрома Батайница под Белградом в Москву вылетели три самолёта с российскими военными специалистами на борту.

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