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Бывший начальник центра хозяйственного обеспечения ГУ МВД Саратовской области Вадим Богомолов предстанет перед судом. Его обвиняют в получении от бизнесмена взятки на сумму более 4 млн рублей, а также в хранении боеприпасов.

По версии следствия, обвиняемый с октября 2006 года по март 2018-го получил от учредителя нескольких компаний, занимающихся торговлей и грузоперевозками, взятку за содействие освобождению от ответственности при проверках на сумму...