Самоизоляция привела к снижению количества квартирных краж в Москве

https://static.news.ru/photo/ccb49144-7448-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти на четверть снизилось количество квартирных краж в Москве на фоне введения режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления охраны порядка МВД РФ Станислав Наумов.

Что касается квартирных краж, то здесь отмечается снижение. В Москве их количество за время введения режимных мероприятий снизилось почти на четверть по сравнению с обычными условиями, — сказал представитель ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, также наблюдается некоторое снижение числа преступлений, совершённых в общественных местах.



Ранее NEWS.ru писал, что нарушителей режима самоизоляции в Москве будут штрафовать. Такое решение приняла Мосгордума 1 апреля. Отмечается, что если граждане столицы не будут соблюдать введённый режим самоизоляции в Москве, их будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Если они воспользовались при этом личным транспортом, то штраф составит пять тысяч рублей.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.