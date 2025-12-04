Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сами готовим тарталетки к Новому году: нежнейшее и быстрое тесто и 2 варианта начинок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сами готовим тарталетки к Новому году: нежнейшее и быстрое тесто и 2 варианта начинок. Сделайте основу для идеальной закуски: рассыпчатые сырные тарталетки, которые можно наполнить чем угодно. Мы приготовим три варианта начинки — классическую с томатами, сытную с курицей и пикантную с корейской морковью, чтобы угодить всем гостям.

Для приготовления базового теста вам понадобится: 170 г муки, 100 г твердого сыра, 100 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли и 1 ст. л. водки. Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с мукой и нарезанным холодным маслом, добавьте яйцо, соль и водку. Быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут.

Раскатайте тесто, вырежьте кружки, распределите по формам для тарталеток и выпекайте 10–12 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Для первой начинки (корейская морковь) смешайте 150 г корейской моркови, 100 г тертого сыра, 100 г ветчины соломкой, 50 г кукурузы и 2 ст. л. майонеза. Готовой смесью наполните остывшие тарталетки.

Для второй начинки (курица) вам нужно: 400 г отварной курицы, 250 г консервированной спаржи, 200 г зеленого горошка, 4 ст. л. концентрированного молока, 1 ст. л. сливочного масла, 30 мл белого вина, 1 ст. л. крахмала, острый соус, сок лимона, соль и перец. Потушите горошек, добавьте спаржу с рассолом и вино, введите разведенный крахмал, молоко, соус и сок лимона. Смешайте соус с курицей и наполните горячие тарталетки.

