07 декабря 2025 в 07:00

Салат-сюрприз, который впечатлит гостей: почему «Пенек» готовится быстро, выглядит эффектно и не требует пропитки

Если хочется подать на стол что-то необычное, но простое в приготовлении, салат «Пенек» станет удачным выбором. Он держит форму, красиво смотрится и сразу получается насыщенным на вкус. А главное — слои не нужно промачивать, что экономит время.

Для блюда возьмите картофель (2–3 шт.), мясо по вкусу — язык или курицу (350 г), репчатый лук (2 шт.), маринованные огурцы (250 г), сыр (150 г), сухарики (100 г), немного майонеза и соли.

Отварите картофель и мясо, натрите или нарежьте кубиками. Лук слегка обжарьте до мягкости, огурцы и сыр измельчите. В разъемную форму выкладывайте слоями: картофель, мясо, лук без майонеза, огурцы, сыр, сухарики, зелень. Домашние сухарики дадут более яркий вкус, но подойдут и покупные. Салат сразу держит структуру, так что можно подать его без ожидания. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что самые эффектные блюда делаются буквально из пары продуктов, и этот салат — отличное доказательство. Он яркий, сочный, с необычным вкусом, и при этом не требует долгой подготовки. Такой вариант особенно удобен, когда хочется праздничного разнообразия без лишних хлопот.

картофель — 2−3 штуки;
мясо — язык, курица или другое — 350 граммов;
лук репчатый — 2 штуки;
маринованные огурцы — 250 граммов;
сыр — 150 граммов;
сухарики — 100 граммов;
майонез, соль — по вкусу.
Отварите картофель и мясо, натрите или нарежьте кубиками.
Лук слегка обжарьте до мягкости, огурцы и сыр измельчите.
В разъемную форму выкладывайте слоями: картофель, мясо, лук без майонеза, огурцы, сыр, сухарики, зелень.
Домашние сухарики дадут более яркий вкус, но подойдут и покупные. Салат сразу держит структуру, так что можно подать его без ожидания.
