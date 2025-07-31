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31 июля 2025 в 12:00

Салат с персиками — почему все будут просить добавки? Легко и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с персиками — свежий и необычный вариант для легкого ужина или праздничного стола. Это блюдо не только красиво смотрится, но и сочетает в себе сладость спелых персиков, сочность томатов и нежность моцареллы. Листья базилика придают салату аромат, а оливковое масло завершает вкус.

Этот салат отлично подойдет для вегетарианцев и тех, кто следит за питанием. Приготовить его можно всего за 10 минут — минимальный набор ингредиентов и максимум пользы.

Ингредиенты

  • Персики спелые — 2 крупных
  • Помидоры крупные — 2 шт.
  • Моцарелла — 1 большой шарик
  • Листья базилика — 4 веточки
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Нарежьте персики и помидоры тонкими одинаковыми половинками кружков.
  2. Моцареллу разрежьте вдоль пополам, затем нарежьте тонкими половинками кружков.
  3. На плоское блюдо выложите слоями персики, помидоры и моцареллу, чередуя с листьями базилика.
  4. Приправьте салат солью и свежемолотым черным перцем, сбрызните оливковым маслом. Подавайте сразу же.

Этот салат станет отличным украшением стола и подарит летнее настроение в любое время года.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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