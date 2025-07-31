Салат с персиками — почему все будут просить добавки? Легко и быстро

Салат с персиками — почему все будут просить добавки? Легко и быстро

Салат с персиками — свежий и необычный вариант для легкого ужина или праздничного стола. Это блюдо не только красиво смотрится, но и сочетает в себе сладость спелых персиков, сочность томатов и нежность моцареллы. Листья базилика придают салату аромат, а оливковое масло завершает вкус.

Этот салат отлично подойдет для вегетарианцев и тех, кто следит за питанием. Приготовить его можно всего за 10 минут — минимальный набор ингредиентов и максимум пользы.

Ингредиенты

Персики спелые — 2 крупных

Помидоры крупные — 2 шт.

Моцарелла — 1 большой шарик

Листья базилика — 4 веточки

Оливковое масло — по вкусу

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте персики и помидоры тонкими одинаковыми половинками кружков. Моцареллу разрежьте вдоль пополам, затем нарежьте тонкими половинками кружков. На плоское блюдо выложите слоями персики, помидоры и моцареллу, чередуя с листьями базилика. Приправьте салат солью и свежемолотым черным перцем, сбрызните оливковым маслом. Подавайте сразу же.

Этот салат станет отличным украшением стола и подарит летнее настроение в любое время года.

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