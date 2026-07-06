Салат «Летний» с молодой капустой, яйцом и редисом — необычный соус, и через 10 минут ем хит

Салат «Летний» с молодой капустой, яйцом и редисом — необычный соус, и через 10 минут ем хит

Как только появляется молодая капуста, этот салат становится одним из самых любимых. Она нежная, сочная и приятно хрустит, а вместе с редисом, свежим огурцом и яйцами получается легкое, но очень сытное блюдо. Главная изюминка рецепта — необычная заправка, которая делает привычные овощи совершенно по-новому вкусными.

Готовится салат буквально за 10 минут, поэтому его можно подать и к семейному ужину, и к шашлыку, и просто взять с собой на работу. А благодаря яркому сладко-пикантному соусу хочется готовить его снова и снова.

Для приготовления понадобится: молодая капуста — 300 г, огурцы — 300 г, редис — 100 г, сладкий болгарский перец — 125 г, яйца вареные — 4 шт., укроп — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, сметана — 100 г, сладкий соус чили — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала еще нежнее. Огурцы, редис и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками, зелень мелко порубите, а вареные яйца разрежьте на четвертинки или нарежьте крупными кусочками.

Для соуса смешайте сметану со сладким соусом чили, добавьте немного соли и свежемолотого черного перца. Соедините все овощи с зеленью, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. В конце добавьте яйца, стараясь сохранить их форму, и сразу подавайте салат к столу.

Личный опыт

Иногда в этот соус я добавляю еще немного зернистой горчицы или чайную ложку лимонного сока. Заправка становится еще интереснее: сладкий чили придает легкую пикантность, а свежая молодая капуста остается главным героем этого летнего салата.