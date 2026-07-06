Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 17:02

Салат «Летний» с молодой капустой, яйцом и редисом — необычный соус, и через 10 минут ем хит

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Как только появляется молодая капуста, этот салат становится одним из самых любимых. Она нежная, сочная и приятно хрустит, а вместе с редисом, свежим огурцом и яйцами получается легкое, но очень сытное блюдо. Главная изюминка рецепта — необычная заправка, которая делает привычные овощи совершенно по-новому вкусными.

Готовится салат буквально за 10 минут, поэтому его можно подать и к семейному ужину, и к шашлыку, и просто взять с собой на работу. А благодаря яркому сладко-пикантному соусу хочется готовить его снова и снова.

Для приготовления понадобится: молодая капуста — 300 г, огурцы — 300 г, редис — 100 г, сладкий болгарский перец — 125 г, яйца вареные — 4 шт., укроп — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, сметана — 100 г, сладкий соус чили — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала еще нежнее. Огурцы, редис и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками, зелень мелко порубите, а вареные яйца разрежьте на четвертинки или нарежьте крупными кусочками.

Для соуса смешайте сметану со сладким соусом чили, добавьте немного соли и свежемолотого черного перца. Соедините все овощи с зеленью, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. В конце добавьте яйца, стараясь сохранить их форму, и сразу подавайте салат к столу.

Личный опыт

Иногда в этот соус я добавляю еще немного зернистой горчицы или чайную ложку лимонного сока. Заправка становится еще интереснее: сладкий чили придает легкую пикантность, а свежая молодая капуста остается главным героем этого летнего салата.

Проверено редакцией
Читайте также
Пряный рассол и обалденный хруст: корнишоны на зиму как из бочки — рецепт на 5 литровых баночек
Общество
Пряный рассол и обалденный хруст: корнишоны на зиму как из бочки — рецепт на 5 литровых баночек
Ваши огурцы на зиму будут хитом стола: 3 проверенных способа
Семья и жизнь
Ваши огурцы на зиму будут хитом стола: 3 проверенных способа
Грядка освободилась? В июле еще не поздно посеять эти культуры — и собрать второй урожай до осени
Общество
Грядка освободилась? В июле еще не поздно посеять эти культуры — и собрать второй урожай до осени
Вместо картошки в мундире — жареный редис с луком и половинкой лимона: и полезно, и вкусно, и без хлопот
Общество
Вместо картошки в мундире — жареный редис с луком и половинкой лимона: и полезно, и вкусно, и без хлопот
Картошку печем, курочку жарим: собираем салат «Ресторанный» за 10 минут — вкусный, свежий и из простых продуктов
Общество
Картошку печем, курочку жарим: собираем салат «Ресторанный» за 10 минут — вкусный, свежий и из простых продуктов
огурцы
редис
заправка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные разнесли локомотивы ВСУ «Геранями»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.