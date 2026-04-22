22 апреля 2026 в 11:45

Салат «Красотка» без майонеза — гости сметут первым, а рецепт будут выпрашивать весь вечер

Если хочется подать на праздник что-то легкое, яркое и небанальное, этот салат станет настоящим спасением. Необычное сочетание копченой курицы, сладкой груши и орехов делает блюдо сочным, свежим и очень нарядным без тяжелого майонеза.

Ингредиенты:

  • копченая курица — 300 г;
  • пекинская капуста — 300 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • груша — 1 шт.;
  • растительное масло — 4–5 ст. л.;
  • французская горчица — 2 ч. л.;
  • молотый перец — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Для начала тонко нашинкуйте зеленую часть пекинской капусты. Копченую курицу и грушу нарежьте аккуратными продолговатыми кусочками — так салат будет выглядеть аппетитнее, а вкус распределится равномерно. Затем добавьте измельченные грецкие орехи и слегка перемешайте.

Отдельно приготовьте заправку: соедините растительное масло, французскую горчицу, соль и молотый перец. Полейте салат ароматной смесью и аккуратно перемешайте.

Получается легкое, сочное и эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол и приятно удивит гостей.

Операторы не будут взимать плату за VPN-трафик? Обращение к Минцифры
Марина Макарова
