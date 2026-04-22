Салат «Красотка» без майонеза — гости сметут первым, а рецепт будут выпрашивать весь вечер

Салат «Красотка» без майонеза — гости сметут первым, а рецепт будут выпрашивать весь вечер

Если хочется подать на праздник что-то легкое, яркое и небанальное, этот салат станет настоящим спасением. Необычное сочетание копченой курицы, сладкой груши и орехов делает блюдо сочным, свежим и очень нарядным без тяжелого майонеза.

Ингредиенты:

копченая курица — 300 г;

пекинская капуста — 300 г;

грецкие орехи — 50 г;

груша — 1 шт.;

растительное масло — 4–5 ст. л.;

французская горчица — 2 ч. л.;

молотый перец — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Для начала тонко нашинкуйте зеленую часть пекинской капусты. Копченую курицу и грушу нарежьте аккуратными продолговатыми кусочками — так салат будет выглядеть аппетитнее, а вкус распределится равномерно. Затем добавьте измельченные грецкие орехи и слегка перемешайте.

Отдельно приготовьте заправку: соедините растительное масло, французскую горчицу, соль и молотый перец. Полейте салат ароматной смесью и аккуратно перемешайте.

Получается легкое, сочное и эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол и приятно удивит гостей.

Если хочется домашней выпечки, которая получается мягкой и воздушной, эти рогалики — настоящая находка.