Салат «Красотка» без майонеза — гости сметут первым, а рецепт будут выпрашивать весь вечер

Если хочется подать на праздник что-то легкое, яркое и небанальное, этот салат станет настоящим спасением. Необычное сочетание копченой курицы, сладкой груши и орехов делает блюдо сочным, свежим и очень нарядным без тяжелого майонеза.
Ингредиенты:
- копченая курица — 300 г;
- пекинская капуста — 300 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- груша — 1 шт.;
- растительное масло — 4–5 ст. л.;
- французская горчица — 2 ч. л.;
- молотый перец — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Для начала тонко нашинкуйте зеленую часть пекинской капусты. Копченую курицу и грушу нарежьте аккуратными продолговатыми кусочками — так салат будет выглядеть аппетитнее, а вкус распределится равномерно. Затем добавьте измельченные грецкие орехи и слегка перемешайте.
Отдельно приготовьте заправку: соедините растительное масло, французскую горчицу, соль и молотый перец. Полейте салат ароматной смесью и аккуратно перемешайте.
Получается легкое, сочное и эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол и приятно удивит гостей.
Если хочется домашней выпечки, которая получается мягкой и воздушной, эти рогалики — настоящая находка.