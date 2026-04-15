15 апреля 2026 в 13:00

Салат «Анастасия» — мой топ среди быстрых рецептов. Взрывной микс вкусов для ценителей пикантного

Этот салат доказывает, что из доступных продуктов можно собрать настоящее гастрономическое событие. Сочетание нежной курицы, пикантной ветчины, воздушной яичной соломки и острой корейской моркови создает неожиданно гармоничный и сытный ансамбль.

Что понадобится

Филе куриной грудки — 300 г, ветчина вареная или варено-копченая — 200 г, пекинская капуста — 1/2 кочана, корейская морковь — 150 г, яйца — 3 шт., мука — 1 ст. л., вода — 3 ст. л., грецкие орехи — 50 г, майонез — для заправки, растительное масло — для жарки, соль, перец — по вкусу, листья салата и зелень — для подачи.

Как готовлю

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде около 40 минут, остужаем в бульоне для сочности и нарезаем тонкой соломкой. Ветчину очищаем от оболочки и также шинкуем соломкой.

Пекинскую капусту тонко нарезаем. Для яичной соломки взбиваем яйца с водой, мукой и щепоткой соли. На разогретой сковороде с маслом жарим два тонких блинчика под крышкой до полной готовности, остужаем и режем соломкой.

Грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде, остужаем и измельчаем. Все подготовленные ингредиенты, кроме части орехов и яичной соломки для украшения, соединяем в миске.

Солим, перчим, заправляем майонезом и аккуратно перемешиваем. Салатницу выстилаем листьями зеленого салата, выкладываем салатную массу горкой и украшаем оставшейся яичной соломкой и грецкими орехами.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

