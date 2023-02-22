Сайт «Википедии» упал сразу в нескольких странах, включая Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайт онлайн-энциклопедии «Википедия» перестал открываться у пользователей в нескольких странах мира, следует из данных DownDetector. По информации портала, проблемы с доступом возникли в России, США и Европе.

При попытке посетить сайт пользователям сообщалось, что «серверы находятся на техобслуживании либо испытывают перебои в работе».

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск портала «Знания», который является аналогом «Википедии», запланирован на начало 2023 года, сообщил. По его словам, на портале уже размещено более 100 тысяч статей.

Ранее стало известно об открытии в России отечественного портала-клона «Википедии». Российская энциклопедия получила название «Руниверсалис». Ее развитием занимаются бывшие редакторы «Русской Википедии». По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, новый портал будет «уважительно относиться к требованиям законодательства РФ, а также к традиционным ценностям».