Сайт британского брокера Interactive Brokers заблокирован в России

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сайт крупнейшего британского брокера Interactive Brokers заблокирован в России Роскомнадзором. Глобальный сайт адреса по-прежнему доступен, но на него невозможно зайти с российским IP-адресом, пишет ТАСС.

Сайт значится в реестре ведомства, где говорится, что он заблокирован по решению Генпрокуратуры от 13 мая. Основание — призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

До этого сервис начал ограничивать доступ к бирже для российских клиентов из-за санкций США.

Что касается блокировки других сайтов, то юрист Василий Воробьёв в беседе с NEWS.ru сообщил, что интернет-энциклопедия Wikipedia может быть в скором времени заблокирована в России. По его мнению, это связано с тем, что любой желающий может вносить свои правки в статьи на портале, но ответственность за них будет нести администрация интернет-энциклопедии.

Ранее главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов прокомментировал блокировку Роскомнадзором сайта издания. По его мнению, это было ожидаемо, а действия ведомства он назвал примитивными.