Сахалин может стать главным туристическим местом России

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Высокая цена на транспортировку туристических групп была сильным сдерживающим фактором для посещения Сахалина. Теперь с появлением чартеров остров может стать главным туристическим местом в России. Об этом «Народным новостям» рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

По словам специалиста, раньше можно было купить индивидуальный дешёвый билет на Дальний Восток, но для туристических групп не было возможности приобрести билеты по выгодной цене.

То, что для многих было далёким и недостижимым, сегодня становится более осязаемым. Самое главное, по достаточно низкой цене можно прилететь на Сахалин, посмотреть красоты острова, увидеть место, где зарождается каждый день. Именно поэтому достаточно многие согласятся посетить Дальний Восток, — считает Осауленко.

Он также отметил, что с Сахалина можно за час долететь до других дальневосточных территорий: Владивостока, Петропавловска, Хабаровска, а на берегу Японского моря отдохнуть на пляже.

Ранее глава правительства Дмитрий Чернышенко высказался против массового посещения туристами Долины гейзеров на Камчатке. По его мнению, «они там всё вытопчут». Его слова возмутили президента Владимира Путина. Он отметил, что если в долине «организовать работу», то путешественники не нанесут ей вреда.