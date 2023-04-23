Стало известно, из-за чего дачный туалет может внезапно взорваться Глава Союза дачников Чаплин: не допустить взрыва туалета из-за метана помогут опилки или зола

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Дачный туалет может внезапно взорваться из-за накопившегося в выгребной яме метана — продукта жизнедеятельности микроорганизмов, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Мособласти Никита Чаплин. По его словам, самый простой способ не допустить ЧП — ежедневно добавлять «туда» кружку опилок или золы.

Он добавил, что помогут и современные средства на основе моченных бактерий, безвредных для здоровья человека и не производящих метан в процессе жизнедеятельности. Эксперт подчеркнул, что справится с проблемой способно ежедневное добавление скошенной травы.

Ещё одно народное средство: бороться с запахом при помощи ботвы томатов или крапивы. Именно они отпугивают насекомых и поглощают аммиак, однако, нарезать и подсыпать этот состав нужно еженедельно. Помогут и современные средства на основе моченных бактерий, безвредных для здоровья человека и не производящих метан в процессе жизнедеятельности, — отметил Чаплин.

Эксперт добавил, что выделяющийся при жизнедеятельности бактерий и накапливающийся в выгребной яме метан может самовоспламенится и привести к взрыву. Чаплин напомнил, что, рано или поздно, содержимое придется вывозить, заказывая ассенизаторскую машину или переносить конструкцию на новое место. Последнее, отметил собеседник, превращает часть приусадебного участка в «залежи ядовитых нечистот».