С самолёта Навального сняли пассажира

Одного из пассажиров рейса из Берлина в Москву, на котором летит политик Алексей Навальный, сняли с самолёта.
Мужчину увели сотрудники правоохранительных органов. Причина произошедшего неизвестна.
По данным телеканала «Дождь», мужчина
При этом сам Навальный успешно сел на борт и занял своё место. Самолёт авиакомпании «Победа» с политиком на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20.
Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.
Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.
20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».