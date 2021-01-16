С самолёта Навального сняли пассажира

https://static.news.ru/photo/90252516-58ce-11eb-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одного из пассажиров рейса из Берлина в Москву, на котором летит политик Алексей Навальный, сняли с самолёта.

Мужчину увели сотрудники правоохранительных органов. Причина произошедшего неизвестна.

По данным телеканала «Дождь», мужчина оскорблял стюардесс и нарушал правила авиакомпании. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

При этом сам Навальный успешно сел на борт и занял своё место. Самолёт авиакомпании «Победа» с политиком на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20.

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».