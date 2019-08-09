https://static.news.ru/photo/db3410d8-bb97-11e9-893a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центр организации дорожного движения Москвы предупреждает о возвращении пробок в город.

Заторы вновь появятся в связи с окончанием летнего сезона. Отмечается, что автомобильный трафик может вырасти на 100–125 тысяч машин в день, сообщает РИА Новости .

Пробки начнут возвращаться в Москву с 26.08 вместе с отпускниками, студентами и школьниками. Мы ждем, что трафик вырастет на 15-17%, или 100-125 тыс машин в сутки на дорогах. Сложнее всего будет у ТЦ и детских магазинов. Собирайте своих в школу сейчас - пока не началось. — ЦОДД (@gucodd) 10 августа 2019 г.

Как писал News.ru, беспилотный автомобиль компании «Яндекс» нарушил правила дорожного движения из-за водителя, который перевёл машину в режим ручного управления из-за пробок. Водитель пересёк стоп-линию, но не успел закончить манёвр, пока горел зелёный сигнал светофора.