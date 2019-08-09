Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центр организации дорожного движения Москвы предупреждает о возвращении пробок в город.

Заторы вновь появятся в связи с окончанием летнего сезона. Отмечается, что автомобильный трафик может вырасти на 100–125 тысяч машин в день, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, беспилотный автомобиль компании «Яндекс» нарушил правила дорожного движения из-за водителя, который перевёл машину в режим ручного управления из-за пробок. Водитель пересёк стоп-линию, но не успел закончить манёвр, пока горел зелёный сигнал светофора.

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