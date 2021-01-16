С начала января в Москве выпало 133% от месячной нормы осадков

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В Москве с начала января объём осадков значительно превысил месячную норму. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице уже выпало 133% от нормы осадков за месяц. При этом 30% пришлось на минувшие сутки.

По итогам суток выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы, — приводит слова Тишковца РИА Новости.

В общей же сложности, по его словам, за прошедшие январские дни в Москве выпало 56 миллиметров осадков, что на 33% превышает месячную норму. При этом среднемесячная температура холоднее характерной для этого времени года на 0,3 градуса. Специалист подчёркивает, что текущий месяц оказался холодным и при этом очень влажным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о ночной температуре минус 24 градуса, которая установится в Москве в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне. По его словам, местами столбики термометров опустятся до минус 28 градусов.