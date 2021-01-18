С дистанта за парту: эксперты озвучили, какие проблемы ждут детей в школах

С 18 января ученики по всей России возобновили занятия в школе. Для некоторых учеников с 6 по 11 классы это стало настоящим событием, ведь дети обучались дистанционно на протяжении трёх месяцев. По словам психологов, сейчас школьники будут адаптироваться к прежнему укладу жизни и не для всех это пройдёт легко. Часть детей, попавших в группу риска, из-за изменений могут столкнуться с рядом психологических проблем. Почему школьники сами забили тревогу и стали активно обращаться к психологам, чем опасны сейчас строгость и невнимание взрослых и как направить ситуацию в положительное русло — выяснял NEWS.ru.

Волнительные перемены

После новогодних каникул, с 18 января, во всех регионах России старшеклассники возобновили офлайн обучение в школах. Небольшим исключением стали десять учебных заведений в семи регионах страны. Об этом ранее сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Такие изменения вызвали чувство тревоги у многих российских подростков. Как рассказала NEWS.ru детский и подростковый психолог Ирина Таранова, за последнюю неделю всё больше детей в возрасте от 12 лет стали обращаться за помощью к психологам. Они жалуются специалистам на то, что категорически не хотят переходить с дистанционного формата обучения на традиционный. По словам эксперта, это те дети, которые и до пандемии имели сложности с адаптацией в коллективе. Но из-за коронавируса таких тревожных подростков стало больше.

Для одних детей выход в школы станет хорошей новостью, потому что они находились в некоторой изоляции, были лишены ежедневного реального общения с друзьями. Но у части детей это может вызвать определённые психологические трудности. В первую очередь, это относится к тревожным детям, у которых есть сложности с самооценкой. Для них режим онлайн обучения более комфортен, нежели в школе, когда нужно учиться с другими детьми, что вызывает у них волнение, тревогу и стресс. У таких учеников после выхода в школу могут возникнуть тревожные расстройства. Ирина Таранова детский и подростковый психолог детский и подростковый психолог

По словам специалиста, испытать стресс от выхода в школу могут и остальные дети, которые ранее ни на что не жаловались. Всё же они довольно долго обучались дома, и смена обстановки может иметь негативные последствия, считает психолог. К нарушениям адаптации относятся несколько неприятных проявлений. Это частая смена настроения, нарушение сна и аппетита. Эксперт пояснила, что в отдельных случаях в такой ситуации у ребёнка может случиться нервный срыв или даже возникнуть панические атаки, разные страхи. И тут в зоне повышенного риска, конечно, находятся старшеклассники, которые и так достаточно переживают по поводу предстоящих экзаменов в конце года.

Бережная тактика

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Ирина Таранова добавила, что родителям школьников стоит максимально поддержать своих детей в этот период и не проявлять излишней строгости. А в случае усугубления ситуации лучше сразу обратиться за консультацией к специалисту. С мнением эксперта согласилась и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она рассказала NEWS.ru, что за три месяца дети действительно привыкли к онлайн урокам. Поэтому сейчас им необходимо какое-то время, чтобы плавно адаптироваться к традиционной форме обучения. По мнению специалиста, в этой ситуации многое будет зависеть от реакции учителей.

Сейчас на педагогов ложится большая ответственность, ведь именно они создают эмоциональный фон. И если учителя проявят должное внимание и помогут детям постепенно влиться в процесс обучения, не станут сравнивать и критиковать школьников, то буллинга, различных конфликтов и стрессов будет значительно меньше. Склонные к буллингу дети при правильном подходе педагогов сейчас могут, наоборот, больше не проявлять агрессию. Но если они снова заметят нехватку внимания, почувствуют себя ненужными и захотят как-то самоутвердиться, то будут опять объединяться в группы и обижать более слабых сверстников. Наталья Наумова семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог

Эксперт также назвала период удалёнки некой перезагрузкой для детей. Поэтому сейчас, когда школьники начнут заново узнавать друг друга и подстраиваться под обстоятельства, могут проявиться и положительные аспекты. Например, у более застенчивых детей, которые раньше занимали слабую позицию в коллективе, появятся все шансы на реабилитацию. По словам Натальи Наумовой, если такие дети будут чувствовать себя нужными и равными, то ситуация пойдёт им на пользу.