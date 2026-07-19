С банками больше не мучаюсь — баклажаны просто мешаю с чесноком: сразу много и без жарки

С банками больше не мучаюсь — баклажаны просто мешаю с чесноком: сразу много и без жарки

Баклажаны с чесноком в пикантном соусе — это простая и быстрая закуска на случай, когда нет времени на сложные заготовки в банки.

Для приготовления возьмите 3 средних баклажана (около 600 г), 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. растительного масла, пучок свежей петрушки, а также соль, черный перец.

Баклажаны нарежьте дольками толщиной 1,5 см, смешайте с 1 ложкой масла, солью и перцем, выложите на противень с пергаментом в один слой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до мягкости и легкого румянца. Смешайте соевый соус, лимонный сок, оставшееся масло, измельченный чеснок и мелко рубленную петрушку, горячие баклажаны переложите в миску, полейте соусом, аккуратно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 15 минут, затем уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Закуска оказалась ароматной и простой в приготовлении. Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в соус чайную ложку меда — он уравновесит соленость и кислинку.

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