https://static.news.ru/photo/e1094a7a-e3ea-11e9-a15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С 1 октября вступило в силу постановление, запрещающее жарить шашлык на балконах в квартирах, комнатах общежитий и отелей. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Согласно новым правилам противопожарного режима в стране, запрещается разводить открытый огонь на балконах (лоджиях). Нарушители будут наказываться штрафами в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

При этом в МЧС ранее пояснили, что курить на балконах по-прежнему можно, но при условии, что это не создаёт угрозы пожарной безопасности. В случае причинения материального ущерба или чьей-либо смерти в результате неосторожных действий курильщика, ему будет грозит уголовная ответственность.

По статистике, более двух тысяч пожаров в 2018-м произошли на балконах. По сравнению с 2016-м — рост почти в два раза. Причина возгораний — неосторожность при курении.

Как писал News.ru, обновлённые правила пожарной безопасности, запрещающие использовать открытый огонь на балконах квартир призваны повысить «культуру безопасности». Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.