https://static.news.ru/photo/fcf24816-4337-11ea-9127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти с 1 февраля проиндексирует все социальные выплаты, компенсации и пособия. Информация об этом есть на сайте правительства.

Правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 февраля 2020 г. коэффициент индексации 1,030, — говорится в документе.

Речь идёт о Героях Советского Союза, Героях России, полных кавалерах ордена Славы, Героев социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранах; имеющих детей; инвалидах и других. Также будут проиндексированы выплаты лицам, которые подверглись радиации.

Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Путин отметил, что индексация пенсий в стране продолжится после 2024 года. Президент рассказал, что в 2020 году пенсии будут повышены на 6,6% при прогнозируемом уровне инфляции в 3%.