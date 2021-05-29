РЖД заменят вагоны-рестораны вагонами-бистро

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассказали о новом формате питания в поездах, который придёт на смену вагонам-ресторанам. Пассажиры смогут воспользоваться услугами вагонов-бистро. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании.
В РЖД
Стандарты и цены будут едиными во всех поездах. Пассажиры смогут поесть как в самом вагоне-бистро, так и на своих местах.
Это не фастфуд! Меню включает детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, — говорится в сообщении РЖД.
Ранее об отказе от формата вагонов-ресторанов рассказал глава РЖД Олег Белозёров. Он подчеркнул, что пассажиры должны иметь возможность выбора: купить и съесть особое блюдо в отдельном вагоне, разогреть еду на своём месте или заказать пищу через смартфон.