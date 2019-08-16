https://static.news.ru/photo/c516d0ac-c03c-11e9-b57e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские железные дороги (РЖД) выступают за ужесточение наказания за дебоши в поездах. Копания позитивно оценивает санкции за подобные инциденты в самолётах.

Мы давно говорим о том, что нужно ужесточать ответственность за поведение пассажиров и, наверное, приравнивать это к правилам авиаперевозок. Потому что на самолётах всё чётко: нарушил порядок — тебя сняли, наложили штраф и до свидания, — цитирует телеканал « 360 » слова источника в РЖД.

Между тем член комитета Госдумы по транспорту Ираклий Аслазамов полагает, что железнодорожное и воздушное сообщения сравнивать нельзя, поскольку последствия от бесчинства пассажиров абсолютно разные, пишет « ПолитЭксперт ».

Парламентарий отмечает, что драки на борту самолёта могут оказать серьёзное влияние на безопасность перелёта. А дебош в вагоне поезда хоть и неприятен, но на сохранность транспортного средства не влияет.

Как писал News.ru, ранее Госдума приняла закон, который запрещает принимать на работу в РЖД лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности.