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26 июля 2026 в 11:21

Рыба по-монастырски — мой фаворит этим летом: рецепт простой, как все гениальное

Фото: D-NEWS.ru
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Простой, как дважды два, ужин: треска, картошка, лук и немного сливочного масла. Запекаю все в горшочках или просто в форме — блюдо получается сытным, сочным и без лишних хлопот. Идеально для тех, кто ценит вкусную еду без сложных ингредиентов.

Ингредиенты

Филе трески — 500 г, картофель — 800 г, лук репчатый — 2 шт., сливочное масло — 50 г, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, лавровый лист — 2 шт.

Как готовлю

Сначала нарезаю картофель кружками, лук — полукольцами, а филе трески — порционными кусками. В форму или горшочки выкладываю слоями: половину картошки, затем лук, лавровый лист, кусочки рыбы, сверху оставшийся лук и картошку. На верхний слой раскладываю кусочки сливочного масла, солю и перчу. Заливаю кипятком примерно на 3/4 высоты, чтобы картошка томилась, а не жарилась.

Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40–50 минут. Блюдо готово, когда картофель стал мягким, а рыба легко разделяется на волокна. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью, — вкус получается насыщенным и очень домашним.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мое главное открытие: не жалейте масла, и тогда даже суховатое филе превращается в нежнейшее угощение. Советую подавать горячим, прямо из горшочка, посыпав свежей зеленью, — вкус детства, проверенный временем.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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