РВСН передали регионам кислород для лечения коронавируса

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Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) передали в нуждающиеся регионы страны несколько тонн жидкого медицинского кислорода. Он необходим для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Партии с жизненно важным веществом были переданы по запросу глав субъектов РФ.

Добыча кислорода проводится на разработанной и поставленной в РВСН станции транспортабельной азотокислорододобывающей СТАД-100. Данная установка была создана в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

По данным государственных и межведомственных испытаний, станция СТАД-100 вырабатывает медицинский кислород с объёмной долей 99,8%. Производительность одного агрегата составляет 2200 кг в сутки.

Впервые опытные образцы её были показаны на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который прошёл на территории военно-патриотического парка «Патриот».

На форуме «Армия-2021» уже были представлены серийные установки, прошедшие испытания и поставленные в соединения ракетных войск.

Благодаря усилиям военных, в больницы Удмуртской Республики было поставлено свыше двух тонн жидкого кислорода. В воинских частях РВСН приступили к созданию запасов вещества для массовой помощи медучреждениям.

Стало известно, что также готовится ввод в эксплуатацию двух подобных станций. Одна из них будет расположена в Ясненском соединении Оренбургской области, другая — в Татищевском соединении Саратовской области. Это позволит поставлять медицинским учреждениям регионов до девяти тонн жидкого кислорода в сутки.

Ранее стало известно, что скорость вакцинации от коронавируса в стране возросла в четыре раза за прошедшие полторы недели, об этом сообщил глава Минздрава России.